Verona x Parma ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Hellas Verona e Parma se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em jogo válido pela 30ª rodada da Série A Italiana. Contudo, onde assistir Verona x Parma ao vivo?

A partida, que coloca frente a frente duas equipes com objetivos iguais na reta final da competição, será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming).

Situação do Verona

O Verona, que ocupa a 14ª colocação da Série A Italiana, com 29 pontos, segue lutando para se afastar da zona de rebaixamento e garantir sua permanência na elite do futebol italiano. Com uma campanha irregular, a equipe precisa somar pontos em casa para evitar a ameaça de descenso. O técnico Paolo Zanetti aposta na força defensiva e no apoio da torcida para conquistar um resultado positivo.

Como chega Parma?

Em uma situação parecida com seu próximo adversário, o Parma também tenta se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe ocupa a 16ª colocação da competição italiana, com 25 pontos conquistados. Com atuações irregulares ao longo do campeonato, o time visitante quer aproveitar a fragilidade do adversário para somar três pontos importantes fora de casa.

Equilíbrio do confronto

O histórico recente entre as equipes mostra um duelo equilibrado, com jogos disputados e placares apertados. O Verona precisa impor seu ritmo para fazer valer o mando de campo, enquanto o Parma tenta explorar os espaços e a eficiência ofensiva para sair com a vitória. A expectativa é de um jogo intenso e com boas oportunidades para ambos os lados.

Prováveis escalações

Verona (técnico Paolo Zanetti): Montipò; Dawidowicz, Coppola e Valentini; Tchatchoua, Bernede, Duda e Bradaric; Suslov; Mosquera e Sarr.

Parma (técnico Cristian Chivu): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco e Valeri; Keita, Bernabé e Sohm; Man, Bonny e Cancellieri.

Ficha técnica:

Data: Segunda-feira, 31 de março de 2025

Segunda-feira, 31 de março de 2025 Hora: 13h30 (horário de Brasília)

13h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, na Itália

Onde assistir Verona x Parma:

Disney+ (streaming)

