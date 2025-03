Viação Itapemirim poderá ter bens leiloados pela justiça neste mês

A administradora judicial EXM Partners propôs a realização do leilão dos bens do Grupo Itapemirim, marcado para 24 de março de 2025. No entanto, a Justiça de São Paulo ainda precisa homologar o pedido para que a venda seja oficializada.

Com o leilão, encerra-se o arrendamento das linhas da empresa, que desde 2022 estavam sob a gestão da Suzantur. O contrato com a transportadora do ABC Paulista terminou em 25 de fevereiro. Embora houvesse uma decisão para prorrogar por mais 180 dias, o desembargador Azuma Nishi revogou essa medida.

Se a Justiça aprovar, a Unidade de Proteção Individual – Operação (UPI-Operação) terá os seguintes ativos leilados: marcas relacionadas ao transporte rodoviário de passageiros, frota de ônibus, direito de uso dos guichês e permissão para exploração das linhas.