PC e PM realizam operação contra prostituição em Ibatiba e Irupi

A Polícia Civil (8ª DR-Ibatiba), em conjunto com a Polícia Militar (14º BPM-Ibatiba), deflagrou, nesta sexta-feira (14), a operação “Adsumus”, com o objetivo de reprimir crimes de favorecimento à prostituição, rufianismo e manutenção de casas de prostituição, conforme tipificados nos artigos 228, 229 e 230 do Código Penal Brasileiro.

A ação ocorreu nos municípios de Ibatiba e Irupi e contou com apoio do Ministério Público (Promotoria de Justiça de Ibatiba), dando continuidade a investigações iniciadas há oito meses.

As investigações resultaram na interdição judicial de oito estabelecimentos situados em Ibatiba, identificados como casas de prostituição. Além dos crimes diretamente relacionados ao funcionamento desses locais, também foram constatadas atividades criminosas associadas, como tráfico e uso de drogas ilícitas, roubos, homicídios, lesões corporais e acidentes automobilísticos, representando risco significativo à sociedade.

Durante a fiscalização, os agentes verificaram que um dos estabelecimentos interditados voltou a funcionar, desta vez sob a administração de uma pessoa ainda não identificada nas investigações. Além disso, outros três novos pontos de prostituição foram identificados, sendo dois em Ibatiba e um em Irupi.

Dois desses estabelecimentos foram abertos por uma mulher já investigada em dois processos judiciais, um criminal e outro cível, este prevendo multas de até R$ 40.000,00 pelo descumprimento de determinações legais.

No decorrer da operação, policiais flagraram atividades de favorecimento à prostituição e rufianismo, o que levou à prisão em flagrante de uma mulher de 42 anos, identificada como responsável pelo local.

Os elementos de prova colhidos serão encaminhados ao Poder Judiciário para as devidas providências legais, incluindo possíveis penalidades pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores.

A operação contou com a participação de 22 policiais civis e militares, com apoio de nove viaturas.

Leia também: PM apreende quantidade absurda de drogas, armas e dinheiro em Cachoeiro