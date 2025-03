VÍDEO | banhista encontra barata dentro de picolé na praia

Um vídeo mostrando uma consumidora encontrando uma barata dentro de um picolé viralizou nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais buscados no Google Trends nesta segunda-feira (4). O caso aconteceu na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e gerou grande repercussão durante o Carnaval.

Veja o vídeo

Vídeo: Reprodução | Rede social

As imagens foram registradas pelo banhista Maurício Fernando, que compartilhou o momento em que a cliente percebeu a presença do inseto no alimento. O picolé pertence à marca Doce Verão, que tem sua fabricação em Belford Roxo, município da Baixada Fluminense. Ainda não há um posicionamento oficial da empresa sobre o ocorrido.

No vídeo, Maurício comenta a cena com espanto: “Coisas que só acontecem no Recreio: picolé que a menina acabou de comprar. Olha só o que tem, uma barata grande. Atenção aí, meu povo.”

A gravação rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando indignação e preocupação entre consumidores. Nos comentários, internautas criticaram a falta de controle de qualidade da fabricante e questionaram as condições de higiene na produção dos picolés.