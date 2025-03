VÍDEO | Bolsonaro chama mulheres petistas de “feias” e “incomíveis”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar militantes da esquerda no Brasil. Durante o Carnaval em Angra dos Reis (RJ), ele fez declarações ofensivas contra petistas. Dessa vez, Bolsonaro afirmou que as mulheres filiadas ao PT são “feias” e “incomíveis”, gerando grande repercussão.

Veja vídeo

Declarações foram gravadas e divulgadas nas redes sociais

As falas do ex-presidente foram registradas em vídeo e, logo depois, publicadas, nesta quinta-feira (6), vereador de Balneário Camboriú (SC) e filho do ex-presidente por Jair Renan Bolsonaro. No vídeo, Bolsonaro aparece ao lado de apoiadores, enquanto faz comentários depreciativos sobre mulheres da oposição.

Repercussão das declarações nas redes sociais

Rapidamente, o vídeo se espalhou pelas redes sociais, gerando diversas reações. Enquanto bolsonaristas minimizaram as falas e as trataram como uma brincadeira, opositores criticaram duramente as declarações. Além disso, movimentos feministas e lideranças do PT repudiaram o discurso de Bolsonaro.

PT e aliados reagem às falas de Bolsonaro

Diante das declarações, parlamentares do PT e de partidos aliados reagiram. Assim, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PT-PR), condenou as falas e classificou o ex-presidente como misógino e desrespeitoso com as mulheres brasileiras. Outros políticos também pediram providências contra Bolsonaro.