VÍDEO | Caminhão é consumido pelas chamas em Guaçui

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite da última segunda-feira (24) para atender uma ocorrência de incêndio em um caminhão na BR-482, em Guaçuí.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local as chamas já consumiam o veículo. Os militares conseguiram controlar o fogo.

O semi-reboque acoplado ao caminhão não transportava carga no momento do incêndio e não chegou a ser atingido pelas chamas. Apesar da gravidade, não houve feridos.

Vídeo: Redes Sociais

