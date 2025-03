Vídeo | Carro e moto colidem na BR-262, próximo à Ibatiba

Um veículo de pequeno porte e uma motocicleta colidiram, na tarde desta quinta-feira (6), na BR-262, próximo à Ibatiba, no Caparaó Capixaba.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver a frente danificada do carro envolvido no acidente. De acordo com informações preliminares, os condutores estão conscientes e foram socorridos pelo serviço de urgência e emergência do Samu.

Matéria em atualização.

Confira o vídeo: