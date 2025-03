Vídeo | Criança engata ré e destrói Porsche de R$ 1 milhão

Um menino de 9 anos entrou em um Porsche estacionado em um condomínio de Itapema, no litoral de Santa Catarina, e acabou batendo o carro contra um muro ao engatar a marcha à ré. Câmeras de segurança registraram o momento, e o vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

De acordo com moradores, o dono do veículo já havia mostrado o carro ao garoto em outra ocasião, apresentando o interior e explicando suas funcionalidades.

Nas imagens, o menino aparece entrando no carro e fechando a porta. Outro garoto, que passava de patinete, observa a cena por um instante, mas logo vai embora. Pouco depois, o menino liga o Porsche, engata a marcha à ré e colide com o muro.

Após o impacto, ele desce do veículo, examina a parte traseira e sai correndo pelo estacionamento. Em seguida, pega sua bicicleta e vai embora. Felizmente, ele não sofreu nenhum ferimento.

Confira o vídeo do momento:

Com informações de UOL

