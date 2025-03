VÍDEO | Homem transporta porcos em motocicleta na BR-482, em Alegre

Um caso de maus-tratos a animais foi registrado na manhã deste domingo (30) no interior do Espírito Santo. Um homem foi flagrado transportando dois filhotes de porco de forma cruel em uma motocicleta, no trajeto entre o distrito de Celina e a sede do município, na BR-482

Os animais estavam amarrados dentro de sacos, sendo carregados um de cada lado da moto. Um dos filhotes, inclusive, estava posicionado em cima da descarga do veículo, correndo risco de queimaduras e lesões graves. A cena foi presenciada por condutores que trafegava pela região de Alegre, que ficaram indignados com a situação.

