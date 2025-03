VÍDEO | Motorista morre em grave acidente em Iúna

Um motorista morreu após perder o controle do veículo e sair da pista, na ES-190 em Iúna, na manhã desta sexta-feira (21).

A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

A Polícia Civil informou que o corpo será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Cientifica, em Venda Nova do Imigrante.

