VÍDEO | Mulher é resgatada pelo Notaer com queimaduras graves em Muqui

Uma mulher de 45 anos foi resgatada, na manhã desta quarta-feira (25) em Muqui, pelo Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) do Espírito Santo.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima apresentava aproximadamente 20% da superfície corporal queimada com queimadura de via aérea.

O acidente aconteceu devido uma combustão de gasolina, atingindo regiões como face, couro cabeludo, pescoço, mãos e parte do tórax.

Diante da gravidade do quadro, a paciente foi encaminhada à Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, referência no atendimento a esse tipo de lesão.

Vídeo: Notaer

