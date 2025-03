Vídeo | Mulher faz striptease em frente à delegacia; entenda

Na noite de terça-feira de Carnaval (3), no Distrito Federal, uma mulher ousada protagonizou um striptease em plena via pública, chamando a atenção de quem passava pela 3ª Delegacia de Polícia. Vestindo apenas um blazer branco e usando óculos escuros, a mulher, com o corpo coberto por tatuagens, realizou uma dança provocante que ultrapassou os limites da sensualidade.

Leia também: Vídeo | Câmeras flagram colisão de veículos em Alegre

Sem demonstrar qualquer inibição, ela se apresentou diante da delegacia, exibindo sua performance para todos que passavam pela região. Pessoas registraram o momento em vídeo e o espalharam rapidamente pelas redes sociais, fazendo-o viralizar em grupos de WhatsApp. Além disso, a repercussão foi imediata e gerou indignação entre os moradores da área, que se sentiram desconfortáveis com a cena de nudez em um espaço público.

A principal preocupação da comunidade foi o fato de que, no momento do striptease, ainda havia famílias aproveitando as festividades carnavalescas nas ruas do Cruzeiro. Desse modo, algumas pessoas decidiram registrar uma ocorrência por ato obsceno, relatando o constrangimento causado pelo episódio.

Após concluir sua apresentação, a mulher deixou o local sem ser abordada por policiais. As autoridades, que não presenciaram o ato diretamente, iniciaram buscas para identificá-la e ouvi-la sobre o ocorrido. O caso continua sob investigação. Nesse sentido, a polícia segue tentando localizar a mulher para que preste esclarecimentos sobre a cena que gerou tanta polêmica na comunidade.

Com informações de Metrópoles