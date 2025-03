VÍDEO | PM encontra vários tabletes de maconha em Itapemirim

Após a apreensão de um adolescente na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, no último domingo (9), a Polícia Militar foi informada de que o suspeito, com a ajuda de outras pessoas, havia escondido tabletes de maconha em um tonel.

Os militares realizaram buscas na região e encontraram nove tabletes de maconha, que pesavam aproximadamente sete quilos.

O material e o adolescente apreendido foram encaminhados à 9ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Vila de Itapemirim.

