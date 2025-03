VÍDEO | Prefeito de Iúna associa mulheres ao serviço doméstico

O prefeito de Iúna, Romário Vieira (Podemos), gerou indignação ao fazer um discurso no último fim de semana que associou as mulheres às tarefas domésticas. A fala, considerada machista, ocorreu no sábado (8), Dia Internacional da Mulher, e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Durante uma sessão na Câmara Municipal, Vieira agradeceu às mulheres por manterem a louça limpa.

“Eu fico pensando: quando eu entro em casa, passo na pia e vejo um monte de copo, garfo, tudo sujo… Daqui a pouquinho, você olha de novo e está tudo limpinho, lavadinho. Se não fossem vocês, essas mulheres…”, declarou o prefeito.

O episódio ascendeu o debate sobre a importância do reconhecimento das mulheres além dos afazeres domésticos, especialmente em uma data dedicada à valorização da luta por igualdade de direitos.

Procurado, o prefeito Romário Vieria não quis se pronunciar oficialmente sobre o caso.