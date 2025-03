Vila Velha inaugura nova unidade de saúde com show de Alemão do Forró

A Prefeitura de Vila Velha, em parceria com o Governo do Estado, vai entregar para a população mais dois importantes equipamentos: a Unidade Básica de Saúde (UBS) Ermogenis Marinho dos Santos e a Praça Antenor Fassarela, localizadas em Paul. A inauguração será neste sábado (15), às 18h30, e contará com show do cantor Alemão do Forró.



A UBS de Paul é a sétima unidade de saúde entregue pela gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, que também inaugurou a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra, a UPA Zilda Arns, na Grande Terra Vermelha, e a nova sede do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Silvia Valeriano Silva, o Caps Jabaeté.



Com investimento de R$ 4,7 milhões, a nova UBS vai atender aos moradores de Paul e dos bairros Argolas e Ilha das Flores, contemplando uma população de aproximadamente 16 mil pessoas, de acordo com dados do IBGE 2022.



O espaço, de Porte IV, que é a maior estrutura disponível em uma cidade, terá oito consultórios médicos e quatro odontológicos, farmácia, salas de medicação, de vacinação, de curativos, de coleta, de regulação e de atendimento de enfermagem, além de um auditório com capacidade para 50 lugares e sala para atendimento psicossocial.

Foto: Everton Thiago/PMVV

Ampliação da rede

“Com essa nova Unidade Básica de Saúde, vamos ampliar a capacidade mensal de atendimento em, aproximadamente, 8 mil. Dessa forma, vamos desafogar o atendimento na região e fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS. Quando assumimos, em 2021, Vila Velha tinha 18 UBSs para atender uma população de cerca de 500 mil habitantes. Nosso desafio era grande: ampliar o acesso da nossa gente aos serviços públicos de saúde. Agora, o município terá 25 unidades”, ressalta Arnaldinho.



Cátia Lisboa, secretária municipal de Saúde, destaca ainda que esta é uma obra muito aguardada e que trará dignidade às comunidades que serão beneficiadas. Ela informou que os profissionais que vão atuar no espaço estão devidamente treinados para atender às necessidades dos pacientes de maneira humanizada e acolhedora, garantindo um atendimento de qualidade. “Essa é mais uma iniciativa que reflete o compromisso da gestão em melhorar os serviços de saúde e proporcionar um ambiente mais digno e respeitoso para todos os cidadãos”.

Espaço de convivência

Além da nova unidade de saúde, o investimento na região de Paul inclui a construção de uma grande área de lazer, com valor de R$ 7 milhões. O espaço de convivência contempla quadra poliesportiva, campo de futebol de grama sintética, playground, academia popular, área para o fomento da economia local, com barraquinhas de comércio de alimentos e artesanato, nova paginação de piso e mobiliário.

Os novos equipamentos vão abranger área de 7.188,52 m², sendo 801,05 m² destinados à unidade de saúde.