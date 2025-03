Vila Velha vence prêmio internacional de turismo em duas categorias

A cidade de Vila Velha foi a grande vencedora, na noite desta quarta-feira (19), do Prêmio Ibero-Americano como Destino Turístico Inteligente (DTI) da América Latina – 2025. A cidade venceu nas duas categorias nas quais participou: “Promoção e marketing – Segmento Destinos” e “Sustentabilidade ambiental – Segmento Destinos”. A votação popular foi feita pela internet.



Em 2024, Vila Velha conquistou o prêmio principal disputando contra Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Curitiba e Montevidéu (Uruguai). E neste ano não foi diferente. O Município concorreu com destinos como Montevidéu, Curitiba, Belo Horizonte e outras importantes cidades brasileiras e de outros países.

Os prêmios foram recebidos pelo secretário de Turismo da Prefeitura de Vila Velha, Lucas Fraga, na noite desta quarta-feira, na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde acontece uma feira internacional voltada para o setor.



“É gratificante ver o nosso município de Vila Velha sendo reconhecido internacionalmente. A gestão tem investido bastante no turismo, tornando Vila Velha uma cidade agradável para quem mora e para quem nos visita. Vamos seguir trabalhando para potencializar ainda mais o turismo na cidade”, afirmou Lucas Fraga.



Veja categorias que Vila Velha venceu:



Promoção e marketing – Segmento Destinos



Vila Velha apresentou o projeto “Curta Vila Velha – Ecossistema Digital de Promoção Turística”. Trata-se de um perfil de Instagram que promove a cidade de forma moderna e acessível. Com integração ao Portal Turismo e estratégias inovadoras como QR codes, colaborações e materiais impressos, aumentou o alcance turístico, visibilidade e engajamento local. É uma iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo para contribuir para a transformação da cidade em um Destino Turístico Inteligente (DTI), promovendo maior acessibilidade e sustentabilidade nas práticas de marketing.



“Sustentabilidade ambiental – segmento Destinos”

Destaca a transformação da mobilidade urbana de Vila Velha com a implementação de bicicletas e patinetes elétricos compartilhados, investimentos em novas ciclovias e infraestrutura acessível. Unindo tecnologia e sustentabilidade, o projeto conecta pontos turísticos, beneficia moradores e visitantes e promove um turismo sustentável.

Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) 2025

A Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) 2025 está acontecendo desta quarta-feira (19) a sábado (22), na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. O evento reúne profissionais, empresas, líderes, empreendedores inovadores, instituições, estudantes, líderes turísticos, organizações não governamentais e agentes públicos de turismo e tecnologia da América do Sul e de países da Europa.

A FIDI 2025 está sendo uma oportunidade para compartilhar experiências e conhecimentos sobre o modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), promovendo práticas sustentáveis e inovadoras no setor turístico.