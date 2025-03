Violência! Homem sofre tentativa de assassinato do próprio pai

No último sábado (14), um homem sofreu uma tentativa de assassinato do pai, em São Sebastião do Meio, em Santa Maria de Jetibá, na região serrana.

3Segundo informações da Polícia Militar, o incidente teria se originado por conta de uma discussão entre os envolvidos. Nesse sentido, a briga teria se intensificado e o homem, de 34 anos, foi ferido pelo pai.

De acordo com informações, depois do ocorrido, o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado. A arma do crime, um machado, foi apreendido.

Já o ferido, foi atendido por bombeiros voluntários, que chegaram ao local do incidente. A vítima foi atendida e transferida para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE).

