Virginia agradece engajamento após compartilhar internação do filho

Após compartilhar com seus seguidores a internação do filho, a apresentadora Virginia Fonseca está sendo criticada por celebrar o engajamento em suas redes sociais decorrente da exposição de José Leonardo, seu bebê de cinco meses.

Nos Stories, a influenciadora celebrou a alta do garoto e comemorou a marca de 15 milhões de visualizações em uma das publicações sobre o tema. “Foram 15 milhões de pessoas aqui com a gente esses dias. Eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus e a todos vocês, pelo carinho e pela paciência!!!”, escreveu.

No último sábado, 1º, o filho de Virginia e Zé Felipe foi internado com um quadro de bronquiolite. Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou fotos da internação. Inúmeros internautas criticaram a atitude da apresentadora, questionando até onde ela iria pelo engajamento.

Na manhã desta quarta-feira, 5, o bebê teve alta. Ele estava sob cuidados intensivos no Hospital Pediátrico Jutta Batista, no Rio de Janeiro.

“Sentimento de mais uma batalha vencida, e que batalha .. a pior sensação do mundo é ver quem a gente ama ruim e tudo que eu fiz por você esses dias meu filho, eu faria 1000x mais se precisasse, eu te amo mais que tudo no mundo, saiba que eu estarei SEMPRE ao seu lado!!!”, desabafou nas redes sociais.

Estadão Conteúdo

