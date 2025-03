Vítima de afogamento em Itapemirim estava com a esposa quando morreu

Um homem de 55 anos morreu afogado na Lagoa do Gomes, em Itapemirim, na tarde da última sexta-feira (14).

A esposa da vítima contou à Polícia Militar que o casal estava tomando banho na lagoa quando o homem foi em direção à parte funda e desapareceu. Aparentemente, ele teria passado mal.

O Corpo de Bombeiros auxiliou nas buscas junto com um salva-vidas e encontrou o corpo da vítima.

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

