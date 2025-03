Vitória x Sport ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), Vitória e Sport se enfrentam, em confronto válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Contudo, onde assistir Vitória x Sport Recife ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Barradão, em Salvador, na Bahia, contará com transmissão da SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O Vitória chega para o confronto após perder o jogo de ida da final do Campeonato Baiano para o Bahia, por 2 a 0. Atualmente, o Leão da Barra ocupa a vice-liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, com 11 pontos conquistados.

Já o Sport Recife, que ocupa a liderança do Grupo A, com 12 pontos conquistados, vem de vitória por 1 a 0 (3 a 0 no agregado) sobre o Santa Cruz, pelas semifinais do Campeonato Pernambucano.

Prováveis escalações

Vitória (técnico Thiago Carpini): Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Neris (Edu), Lucas Halter e Jamerson; Ronald, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Fabri e Janderson.

Ficha técnica

Data: 19 de março (quarta-feira)

19 de março (quarta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Barradão, em Salvador, na Bahia

Estádio Barradão, em Salvador, na Bahia Onde assistir Vitória x Sport Recife ao vivo: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

