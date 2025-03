Volta Redonda x Fluminense ao vivo: onde assistir e escalações

Neste domingo (9), às 18h (horário de Brasília), Volta Redonda e Fluminense se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca 2025. Contudo, onde assistir Volta Redonda x Fluminense ao vivo?

A partida, que acontecerá no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, contará com transmissão ao vivo da Band (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Volta Redonda, que terminou a Taça Guanabara na vice-liderança, foi goleado por 4 a 0 pelo Fluminense, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais da competição estadual. Agora, o Tricolor das Laranjeiras pode perder por até três gols de diferença, que mesmo assim garante a classificação para grande final do Campeonato Carioca.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Barra, Pierre, Chay, Kelvin e MV; Bruno Santos.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes (Thiago Silva) e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Arias; Serna, Canobbio e Cano.

Ficha técnica

Data: 9 de março (domingo)

9 de março (domingo) Hora: 18h (horário de Brasília)

18h (horário de Brasília) Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro

Onde assistir Volta Redonda x Fluminense ao vivo

Band (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

