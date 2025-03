Workshop sobre recursos hídricos marca o mês da Água em Cachoeiro

Os consultores ambientais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim participaram na sexta-feira (21) de um workshop sobre os desafios e as práticas de gestão hídrica e ambiental, com o objetivo de melhor capacitar seus servidores para os desafios enfrentados pelo município na área. O encontro foi alusivo ao Dia Mundial da Água, comemorado no sábado (22).

A formação foi ministrada pelos especialistas da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Eduardo Loyola e Luiz Fernando da Silva Cordeiro e foi considerada de grande relevância pelos servidores.

“O workshop foi um momento de grande aprendizado para toda a equipe, oferecendo uma visão aprofundada sobre os desafios e as práticas de gestão hídrica e ambiental”, afirmou Mirian Teixeira, gerente de Educação Ambiental.

A atividade reflete o trabalho contínuo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) na busca da promoção da conscientização ambiental e da capacitação dos profissionais envolvidos na gestão dos recursos naturais do nosso município.

“Um processo de melhoria contínua e capacitação dos servidores é fundamental para exercer nosso papel, como protetores do meio ambiente e, com isso, prestar os melhores serviços para o cidadão de Cachoeiro”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Rogério Ribeiro.

