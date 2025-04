16ª Caminhada Penitencial reúne milhares de pessoas em Muniz Freire

Milhares de fiéis católicos participaram da 16ª “Caminhada Penitencial”, nas ruas de Muniz Freire. Desse modo, o evento organizado pela Paróquia Imaculado Coração de Maria, de Piaçu, também mobilizou centenas de peregrinos da Paróquia Divino Espírito Santo, no mesmo município.

Os grupos saíram às 05 horas, em direção a Comunidade Menino Jesus. No cortejo da Paróquia Imaculado Coração de Maria, a comunidade Imaculada Conceição (Igreja Matriz) foi o ponto de partida. Passando por rodovias e estradas rurais, os peregrinos chegaram à CEB. Menino Jesus– final do percurso.

Além disso, os fiéis da Paróquia de Muniz Freire, iniciaram seu trajeto saindo da Igreja Divino Espírito Santo (Igreja Matriz) e, no percurso, vivenciaram momentos de reflexão e oração. De longe, era possível ver a multidão se aproximando do ponto de encontro. Aproximadamente 2,5 mil pessoas participaram da manifestação religiosa.

“O trajeto foi muito importante no qual nós rezamos a via sacra. Estiveram presentes representantes das nossas dezenove Comunidades Eclesiais de Base da Paróquia de Piaçu e centenas de representante de Muniz Freire”, explicou o padre Bruno Firmino, pároco da Paróquia Imaculado Coração de Maria.

Nesse sentido, visando promover a consciência sobre a importância da preservação ambiental e do cuidado com a criação divina, com 12 km de extensão, a Caminhada Penitencial refletiu o tema da Campanha da Fraternidade de 2025: “Fraternidade e Ecologia Integral.

Segundo a organização, a peregrinação busca preparar os fiéis para a Festa da Páscoa – principal celebração do calendário litúrgico. Após a caminhada foi ofertado um café da manhã e, logo em seguida, celebrada a Santa Missa.

A celebração religiosa foi presidida pelos padres Bruno Ferreira Firmino (pároco de Piaçu) e Tiago Malanquini (pároco de Muniz Freire).

“Foi um momento muito importante para nossas paróquias onde, pela Caminhada Penitencial, vivemos com profundidade esse deserto da Quarema na qual iniciou-se no primeiro domingo deste tempo litúrgico, quando o evangelho nos falava desse deserto. Foi um momento muito importante, só temos que agradecer a Deus” Concluiu padre Bruno.

Caminhada

A caminhada acontece no período da Quaresma, geralmente no terceiro domingo da celebração. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, que, neste ano, ocorreu no dia 5 de março, e vai até a Semana Santa.

Este é o período que antecede a maior festa do cristianismo: a ressurreição de Jesus Cristo, comemorada no domingo de Páscoa. O período é reservado para a reflexão e a conversão espiritual.