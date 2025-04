50 tiros! Dois homens mortos e um ferido durante ataque em Cariacica

Dois homens foram mortos a tiros e outro ficou ferido após serem surpreendidos por criminosos armados durante um evento de grafite em Cariacica. O crime aconteceu no fim da tarde deste domingo (27), no bairro Castelo Branco.

De acordo com testemunhas, o local estava bastante movimentado quando quatro homens encapuzados invadiram o beco onde as vítimas participavam da ação cultural.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos desceram a rua em direção ao beco e começaram a disparar. Mais de cinquenta tiros foram efetuados.

Um dos jovens atingidos morreu ainda no local. Outras duas vítimas foram socorridas e levadas para unidades de saúde, mas uma delas também não resistiu e faleceu. O estado de saúde da terceira pessoa ferida não foi divulgado.

Ainda conforme a PM, os atiradores chegaram em um carro preto e fugiram logo após o ataque. A motivação do crime permanece desconhecida.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e o corpo de uma das vítimas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. A investigação do caso ficará a cargo da Polícia Civil.

