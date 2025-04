Serra publica edital de eleições do Conselho Municipal de Cultura

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) publicou nesta terça-feira (22), o Edital de Convocação das Eleições do Conselho Municipal de Cultura da Serra, biênio de 2025 a 2027.

O Conselho da Serra será composto por 20 conselheiros titulares e 20 conselheiros suplentes, sendo que 10 deles serão representados pelo poder público e 10 da sociedade civil.

Além desses, ainda deverá haver na composição um conselheiro titular e suplente da Setur, do Poder Legislativo Municipal e um da Federação das Associações de Moradores da Serra (FAMS), que devem ser indicados pelas respectivas instituições, através de ofício.

Para se candidatar é preciso ser representante de alguma dessas áreas culturais: artes cênicas, artes musicais, artes visuais, cinema, rádio, televisão,cultura digital, vídeo (audiovisuais), cultura popular , artesanato, literatura, coletivos culturais e pontos de cultura e patrimônio histórico arquitetônico, cultural e natural.

As inscrições para os candidatos iniciam nesta quarta-feira (23) e vão até o dia 7 de maio e podem ser feitas presencialmente em seis locais ou virtualmente pelo link: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/portal/novo_cadastro.aspx

Veja onde se inscrever pessoalmente:

I. Local: Protocolo Geral da Prefeitura da Serra – Prédio da Prefeitura da Serra (Rua Mastro Antônio Cícero, nº 111, Caçaroca,Serra) Horário: 9h às 17h;

II. Local: Protocolo Geral da Prefeitura da Serra – Pró-Cidadão (Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5416, Portal de Jacaraípe, Serra) Horário: 9h às 17h;

III. Local: Biblioteca e Centro Cultural Carlos Correia de Loyola (Av. Guarapari, n° 112, Bairro Valparaíso, Serra) – Horário: 9h às 17h;

IV. Local: Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Rua Campinho, nº 96, Caçaroca, Serra) – Horário: 9h às 17h;

V. Local: Ponto de Cultura da Serra – Centro Cultural Eliziário Rangel (Rua Humberto Campos, nº 1201, São Diogo, Serra) – Horário: 9h às 17h

VI. Local: Ponto de Cultura da Serra – Instituto Espaço Vivência – IEV (Rua Anhanguera, nº 23, Vila Nova de Colares, Serra) – Horário: 9h às 17h

As eleições acontecem no dia 20 de maio de 2025, das 08h30 às 18h30, na Biblioteca e Centro Cultural Carlos Correia de Loyola, na Av. Guarapari, n° 112, Bairro, Valparaíso, Serra. O resultado final com os nomes dos conselheiros titulares e suplentes, será publicado no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura da Serra. A comissão eleitoral poderá prorrogar o prazo de inscrição ou alterar o calendário eleitoral, caso haja necessidade.