Abordagem da GCM termina com apreensão em Cachoeiro

Durante patrulhamento no bairro Conjunto Fé e Raça, em Cachoeiro de Itapemirim, a Guarda Civil Municipal apreendeu 60 gramas de substância análoga a maconha, um celular e uma sandália.

De acordo com a GCM, ao perceber a presença da guarnição, o condutor tentou empreender fuga; entretanto acabou perdendo o controle da motocicleta e caindo ao realizar uma manobra perigosa. Após a queda, o suspeito se levantou e fugiu a pé, deixando para trás o material ilícito e a motocicleta.

Material apreendido:

60 gramas de substância análoga a maconha

Um aparelho celular

uma sandália de dedo

Foto: GCM Cachoeiro

A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran, conforme registro nº 00894. O caso foi devidamente registrado no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) local para as providências cabíveis.