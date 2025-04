Abordagem da PRF termina em prisão na BR-101; motivo surpreende

Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal na tarde da última segunda-feira (7), na BR-101, em Viana.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram uma motocicleta. Durante a verificação dos documentos, constataram que a condutora possuía um mandado de prisão em aberto.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Única de Candeias, Minas Gerais. Estava registrada no BNMP e relacionada ao crime de tráfico de drogas.

Diante da situação, a mulher foi presa e encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica/ES para os procedimentos legais.

