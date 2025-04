Ação conjunta resgata 80 cães em situação de maus-tratos em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Prefeitura Municipal de Cariacica, através da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal de Cariacica (GCMC), resgatou, nessa segunda-feira (31), 80 cães em situação de maus-tratos em uma empresa de comércio de animais localizada no bairro Maracanã, em Cariacica.

A ação ocorreu após uma denúncia de maus-tratos a animais no estabelecimento. Ao chegar no local, a equipe fez contato com uma mulher de 82 anos, proprietária do criadouro, alvo da denúncia.

“Fomos acionados para interromper a atividade de um canil clandestino, um local sem condições mínimas para funcionamento. Animais estavam sendo mantidos em gaiolas superlotadas, em condições subumanas, e alguns até em porões. O estabelecimento foi fechado e os animais foram resgatados. Eles passarão por cuidados, incluindo castração, chipagem e, posteriormente, serão disponibilizados para adoção. No local, também encontramos rações vencidas e medicamentos fora da validade, além de instrumentos cirúrgicos, o que indica que os animais passaram por procedimentos dentro desse canil”, disse o adjunto da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Leandro Piquet.

A médica veterinária realizou a vistoria no local e constatou que havia aproximadamente 80 cães de diversas raças, incluindo Poodle, Shih Tzu e Yorkshire. Os animais estavam em um ambiente inadequado, com uma grande quantidade de cães confinados em uma única gaiola, em condições precárias. O ambiente era marcado por uma temperatura elevada e um forte cheiro de amônia, que comprometiam ainda mais a saúde dos animais. Segundo a veterinária, muitos cães estavam com a carteira de vacinação vencida desde 2024, e o local ainda apresentava medicamentos de uso veterinário com validade expirada, como antibióticos, vitaminas e anti-inflamatórios. Todos os medicamentos foram recolhidos pela veterinária para descarte adequado.

Segundo informações fornecidas pela suspeita, os animais eram vendidos por um preço médio de R$ 500,00 cada. Os animais resgatados foram encaminhados para uma associação e levados a um hospital veterinário em Cariacica para avaliação e cuidados. O estabelecimento foi interditado pela Secretaria de Meio Ambiente de Cariacica.

Já os responsáveis, uma mulher de 82 anos e seu filho de 56 anos, foram conduzidos à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foram autuados por crimes de maus-tratos contra animais, com base no artigo 32, §1°-A da Lei 9.605/98, e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Vídeo: Divulgação