Acidente deixa motociclista ferido em Cachoeiro

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (1), no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações, o motociclista sofreu alguns ferimentos. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); entretanto, o estado de saúde dele não foi informado.

A Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento. Mais informações em instantes.

