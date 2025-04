Cachoeiro e outras cidades recebem o projeto #CirculeUmLivro

O Espírito Santo entra, pela primeira vez, na rota do projeto nacional #CirculeUmLivro, uma campanha que estimula a circulação gratuita de livros e incentiva a leitura. A iniciativa é realizada pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) e pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) e conta com pontos de arrecadação espalhados pelo estado entre os dias 1º e 20 de abril. Curitiba, Salvador e São Paulo também participam do projeto, que está em sua 4ª edição.

Os livros podem ser doados nas escolas Sesi ES e Senai ES, no Sindimol (Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e Região Norte do ES), no Sindirochas ES (Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Espírito Santo), na Rochativa e no Shopping Sul de Cachoeiro de Itapemirim. Serão aceitos títulos infanto-juvenis, de literatura brasileira e clássicos. Não serão aceitos livros de cunho político, sexual, religioso e didático.

“O #CirculeUmLivro é um projeto que une cultura, sustentabilidade e conhecimento. O papel tem um ciclo de vida sustentável, desde sua produção a partir de árvores cultivadas até após-uso, sendo reciclável e biodegradável. É o primeiro ano que o Espírito Santo adere a este importante projeto nacional e já conta com apoiadores importantes e pontos em diversas cidades do estado, contribuindo para a ampliação da arrecadação de livros”, afirma Lorena Depizzol, presidente da Abigraf-ES e Siges e uma das realizadoras do projeto na região.

Capixabas poderão participar gratuitamente

Após a arrecadação, entre os dias 23 e 28 de abril, os capixabas poderão participar do projeto retirando gratuitamente um livro e deixando outro no lugar nos pontos de troca: Shopping Vitória e saguão da prefeitura de Nova Venécia. Em Cachoeiro de Itapemirim, o período de troca será entre os dias 22 e 25 de abril, no Shopping Sul. A ação acontece em comemoração ao Dia Mundial do Livro (23 de abril) e contará também com atividades culturais infantis nos shoppings de Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.

A campanha também reforça a economia circular, incentivando a troca de livros e a valorização do papel como um material sustentável. “O #CirculeUmLivro é um projeto de conhecimento. Simples, valioso e importante para todos. Tem por objetivo o acesso ao livro e ao hábito da leitura. Acontece anualmente na semana das comemorações do Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. Vale apoiar, conferir e participar, sempre”, destaca João Scortecci, presidente da Abigraf Regional São Paulo.

A participação das unidades do Sesi ES e Senai ES fortalece a campanha no estado, com ações voltadas para a mobilização de alunos e comunidades escolares. “A leitura é uma ferramenta essencial para a formação de cidadãos críticos e criativos. Integrar nossas escolas a esse movimento reforça o compromisso do Sesi e Senai ES com a educação de qualidade e o acesso à cultura”, destaca Tatiane Franco, gerente executiva de Educação do Sesi ES e Senai ES.

Realização em conjunto com empresas capixabas

A ação capixaba é uma realização do Siges (Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo), Sindipacel (Sindicato das Indústrias de Papel, Papelão, Cartonagem e Celulose do ES), Sindimol (Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e Região Norte do ES), Sindirochas (Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Espírito Santo), Sindiquímicos (Sindicato da Indústria de Produtos Químicos do Espírito Santo), Sinrecicle (Sindicato das Empresas de Reciclagem do Espírito Santo), Rochativa, e conta com o apoio do Sesi ES e Senai ES; Ingral Inteligência Gráfica, Cartonagem Rocha, Shopping Vitória e Shopping Sul.

A programação completa do projeto #CirculeUmLivro está disponível em: iba.org/circuleumlivro

Confira os pontos de arrecadação no ES:

Anchieta

Sesi/Senai Anchieta – Rodovia do Sol, 2655 Edf. Melody – Loja 01- Anchieta/ES, CEP 29230-000

Linhares

Sindimol – Av. dos Moveleiros, s/n – Canivete, Linhares – ES, 29909-120

Sesi Linhares – Av. Filogônio Peixoto, nº 396, Aviso, Linhares/ES, CEP 29901-290

Senai Linhares – Av. Filogônio Peixoto, nº 728, Aviso, Linhares/ES, CEP 29901-290

São Mateus

Senai São Mateus – Av. Dom José Dalvit, nº 100, Santo Antônio, São Mateus/ES, CEP 29941-670

Cachoeiro de Itapemirim

Sindirochas ES – Av. Frederico Augusto Coser, 234 – Aeroporto, Cachoeiro de

Itapemirim – ES, CEP 29314-045

Rochativa – Ed. Jorge Miguel – R. 25 de Março, 5 – 6º andar – Centro, Cachoeiro

de Itapemirim – ES, CEP 29300-100

Sesi Cachoeiro de Itapemirim – Rua Domingos Alcino Dadalto, nº 2/46, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29312-545

Senai Cachoeiro de Itapemirim – Av. Jones dos Santos Neves, nº 975, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29312-535

Shopping Sul – Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 408 – Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim/ES

Sindirochas – Av. Jones dos Santos Neves, 1815 – Sala 6 – 2º andar CEP 29176-060

Aracruz

Sesi/Senai Aracruz – Rua Epiphanio Pontim, nº 985, Aracruz/ES, CEP 29194-611

Colatina

Sesi Colatina – Endereço: Rodovia do Café, s/nº, Santa Terezinha, Colatina/ES, CEP 29705-200

Senai Colatina – Rod. do Café Gether Lopes de Farias, nº 175, Colatina/ES, CEP 29705-885

Nova Venécia

Saguão da Prefeitura de Nova Venécia – Avenida Vitória, 347 – Centro

Vitória

Sesi Jardim da Penha – Rua Tupinambás, nº. 240, Vitória/ES, CEP 29060-810

Senai Vitória – Av. Marechal Mascarenhas de Morais, nº 2235, Vitória/ES, CEP:

29050-625

Sesi Maruípe – Rua José Motta Fraga, nº. 480, Maruípe, Vitória/ES, CEP 29048-210

Vila Velha

Sesi/Senai Araçás – Rod. Darly Santos, nº 2615, Vila Velha/ES, CEP: 29104-360

Sesi Cobilândia – Rua Japeri, nº 201, Vila Velha/ ES, CEP 29111-490

Cariacica

Sesi Campo Grande – Rua Viana, nº 325, Cariacica/ES, CEP 29148-110

Sesi Porto de Santana – Rua do SESI, n. º 09, Cariacica/ES, CEP 29153-560

Serra

Sesi Laranjeiras – Av. Eldes Scherrer Souza, nº. 96, Civit II, Serra/ES, CEP 29168-060

Senai Civit – Av. Paulo Miguel Bohomoletz, 242, Civit – Serra/ES, CEP: 29168-010

Sesi Civit – Av. Miguel BohomoletzI, nº. 520, Civit I – Serra/ES, CEP 29168-010

Sobre a Ibá

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) é a associação responsável pela representação institucional da cadeia produtiva de árvores plantadas e de restauração, do campo à indústria, junto a seus principais públicos de interesse. Lançada em abril de 2014, representa 48 empresas e 10 entidades estaduais de produtos originários do cultivo de árvores plantadas – painéis de madeira, pisos laminados, celulose, papel, florestas energéticas e biomassa -, além dos produtores independentes de árvores plantadas e investidores institucionais.

Sobre a Abigraf Regional Espírito Santo

A Abigraf Regional Espírito Santo congrega mais de 60 empresas gráficas do estado, representando os interesses e trabalhando em prol do crescimento do setor. Está sob o guarda-chuva da Abigraf Nacional e, entre suas ações, estão a capacitação e atualização por meio da organização e divulgação de cursos, participação e apoio a iniciativas socioeducacionais, e representatividade junto a outras entidades ligadas aos setores produtivo, industrial e comercial do estado.

