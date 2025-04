Acidente envolvendo van que levava pacientes deixa um morto em Alegre

Um homem morreu após colidir a motocicleta que pilotava em uma van da saúde na rodovia ES-482, na entrada do município de Alegre, na manhã desta sexta-feira (4).

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 5h45 da manhã, após a curva da ‘Biquinha’. No local os policiais identificaram que havia colidido uma moto marca Honda modelo Cb twister 250 e uma Van da empresa cooperativa de transporte da região Sul, que presta serviço para o município.

O motorista da van contou aos policiais que seguia sentido Cachoeiro quando o motociclista em alta velocidade invadiu a contra-mão e colidiu com a van.

O secretário de saúde do município de Alegre, Emerson Gomes Alves, informou que van levava sete pacientes para realizar consultas em Cachoeiro de Itapemirim, no entanto ninguém ficou ferido. “Imediatamente nós acionamos outra van. que levou os pacientes para que eles não perdessem as consultas”.

De acordo com Emerson, o município tomou as devidas providências legais e cabíveis para normalizar o serviço. Ele lamentou ainda a morte do ciclista.

Veja o vídeo:

Vídeo: Redes Sociais

