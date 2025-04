Polícia Civil de Guaçuí faz grande apreensão de drogas

A Polícia Civil de Guaçuí apreendeu, na tarde da última quinta-feira (3), 865 gramas de pasta base de cocaína, além de um frasco com pedaços de maconha e uma sacola com frascos vazios, geralmente utilizados para armazenar a droga conhecida como “cheirinho da loló”.

Segundo informações da PC, os policiais foram até a residência do suspeito para averiguar uma denúncia de que ele estaria armazenando drogas em casa. No local, a mãe do suspeito atendeu a equipe e autorizou a entrada para a revista.

Durante a ocorrência, o suspeito chegou à residência, assumiu ser o dono do material e afirmou que só falará em juízo. A polícia o autuou em flagrante por tráfico de drogas e o encaminhou ao CDP de Cachoeiro de Itapemirim.

