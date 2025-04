Alegre celebrou o Dia do Exército Brasileiro

Na manhã da última quarta-feira (16), o Tiro de Guerra 01-005, em Alegre, sediou a formatura em homenagem ao Dia do Exército Brasileiro. A cerimônia marcou um momento especial para os Atiradores da Turma de 2025, que receberam de seus familiares as insígnias do TG — símbolo de honra e comprometimento com a pátria.

A solenidade foi conduzida pelo Chefe da Instrução, 1º Sargento Saraiva, e contou com a presença de autoridades civis e militares. Representando o Município de Alegre, estiveram presentes o Prefeito, Vereadores, Presidente da Câmara Municipal. Também prestigiou o evento o Coronel Anselmo, ex-Comandante-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo.

O momento foi marcado por emoção, respeito à instituição militar e valorização da cidadania. A Prefeitura de Alegre parabeniza todos os atiradores e reforça o orgulho em acompanhar de perto o compromisso de jovens alegrenses com os valores do civismo, disciplina e responsabilidade