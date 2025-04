Alegre é reconhecida no Mapa do Turismo do Espírito Santo 2025

O município de Alegre, no sul do Espírito Santo, voltou a ser reconhecido oficialmente como cidade turística capixaba. A cidade integra o Mapa do Turismo do Espírito Santo 2025, iniciativa do Governo do Estado coordenada pela Secretaria de Turismo (SETUR), que reconhece e fortalece os destinos turísticos do território capixaba.

Para obter a certificação, Alegre atendeu a todos os critérios obrigatórios estabelecidos pela SETUR. Entre eles a existência de lei que cria a secretaria ou órgão municipal de turismo, a nomeação de dirigente da área, a atualização da Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) para 2025. Além disso, também há a criação formal do Conselho Municipal de Turismo, com atas de reuniões e plano de ação atualizados.

Outros requisitos cumpridos incluem o cadastro no CADASTUR — sistema do Ministério do Turismo — com todas as atividades obrigatórias registradas, compromissos firmados entre o município e o Conselho de Turismo, e a indicação de um interlocutor municipal responsável pelo setor. Como resultado, os certificados nacionais do Programa de Regionalização do Turismo já estão disponíveis para o município.

A inclusão de Alegre no Mapa do Turismo foi viabilizada por meio da atuação da SECUTE — Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes. A secretaria vem desenvolvendo ações com responsabilidade, seriedade e empenho para estruturar e fortalecer o turismo local.

Estar no Mapa do Turismo significa muito mais do que um reconhecimento simbólico. A certificação facilita o acesso a recursos estaduais e federais, atrai investimentos, fortalece o comércio local, valoriza os atrativos naturais, culturais e históricos da cidade, e contribui diretamente para a geração de emprego e renda para a população alegrense.