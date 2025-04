Alegre é reconhecida por inovações no 2º Congresso Capixaba de Cidades

O município de Alegre foi destaque no 2º Congresso Capixaba de Cidades Inteligentes e Inovadoras, realizado recentemente, ao receber reconhecimento pelos esforços na construção de um ambiente propício à inovação. A cidade tem se destacado pela articulação entre poder público, instituições de ensino, setor privado e sociedade civil, promovendo um ecossistema colaborativo voltado ao desenvolvimento tecnológico e sustentável.

Programa Gênesis

Entre as iniciativas apresentadas, ganhou destaque o anúncio do Programa Gênesis, previsto para ser lançado em agosto. A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Alegre, o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus de Alegre, e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). O objetivo é estimular o empreendedorismo e dar suporte à criação de novos negócios inovadores no município.

A administração municipal também reforçou que a inovação será uma das prioridades estratégicas entre 2025 e 2028. A meta é consolidar Alegre como referência em desenvolvimento inteligente, com foco na geração de oportunidades, crescimento econômico e qualidade de vida.

Novo capítulo

O reconhecimento no congresso e o lançamento do Programa Gênesis marcam um novo capítulo para o município, que avança com determinação rumo a um futuro mais inovador e conectado.