Alegre: exposição “Faces do Autismo” estreia em julho

No próximo dia 5 de julho, a partir das 19h, a Biblioteca Municipal de Alegre será palco da abertura da exposição “Faces do Autismo”, um evento que promete emocionar e sensibilizar o público ao lançar luz sobre a realidade das famílias atípicas por meio da arte.

A mostra reúne obras visuais impactantes que retratam as vivências de pessoas no espectro autista e seus familiares. Mais do que uma exposição, o evento se propõe a ser um espaço de escuta, empatia e conexão. Além das obras, os visitantes poderão assistir a vídeos sobre técnicas de desenho e ouvir depoimentos comoventes, que abordam o cotidiano de quem vive o autismo de forma íntima e verdadeira.

Com curadoria voltada à inclusão e à representatividade, “Faces do Autismo” pretende ampliar o diálogo sobre a neurodiversidade, usando a arte como elo entre diferentes perspectivas de mundo.

A entrada é gratuita e aberta ao público. A organização convida todos os interessados a participarem dessa experiência transformadora, que busca dar voz e visibilidade às múltiplas expressões do autismo.

Serviço

Exposição “Faces do Autismo” – uma celebração à diversidade e ao Amor Atipico.

Data: 5 de julho de 2025

Horario: A partir das 19hrs

Local: Biblioteca Municipal de Alegre