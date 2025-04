Alegre foca permanência escolar por meio de busca ativa

Nos últimos anos, o Brasil tem avançado significativamente na garantia da permanência escolar de crianças e adolescentes. Um dos principais marcos nesse processo tem sido a estratégia Busca Ativa Escolar, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em parceria com estados e municípios.



No município de Alegre, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, também integra essa mobilização nacional e segue empenhada em assegurar que nenhuma criança ou adolescente fique fora da escola. A gestão municipal reforça seu compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e acessível a todos os alegrenses.

Entre os anos de 2018 e 2023, mais de 193 mil crianças e adolescentes retornaram às salas de aula em todo o país graças à atuação da iniciativa. O objetivo é localizar, identificar e reintegrar estudantes que estão fora da escola, mobilizando diversas áreas da gestão pública.

No Espírito Santo, os 78 municípios capixabas aderiram à estratégia, e os resultados já podem ser observados: houve uma redução significativa nas taxas de abandono escolar, refletindo o compromisso das gestões municipais com a garantia do direito à educação.

Essa conquista é resultado de um esforço coletivo, realizado em regime de colaboração entre os municípios, a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) e o UNICEF. A união de forças mostra que é possível combater a exclusão escolar e fortalecer a rede de proteção à infância e adolescência em todo o estado.