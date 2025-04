Alegre intensifica visitas para atualizar dados do Bolsa Família

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos, está intensificando as visitas domiciliares da equipe do Cadastro Único e Bolsa Família.

A ação segue as novas diretrizes definidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), conforme a Instrução Normativa Conjunta nº 01/2025.

Com a publicação da Lei nº 15.077/2024, famílias unipessoais — compostas por apenas um integrante — precisam obrigatoriamente passar por entrevistas presenciais em seus domicílios para se manter ou ingressar nos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.

A medida faz parte da Ação de Qualificação Cadastral 2025, que tem como objetivo aprimorar a precisão dos dados registrados no Cadastro Único e assegurar transparência na concessão dos benefícios sociais.

Atualmente, a equipe técnica do município já realiza as entrevistas nas residências, conforme critérios estabelecidos pelo Governo Federal. As visitas são essenciais para garantir que os benefícios sejam repassados corretamente a quem realmente necessita.

Famílias unipessoais que estão em processo de averiguação ou revisão cadastral devem aguardar a visita dos profissionais, que estarão devidamente identificados. Em breve, a Prefeitura divulgará registros dessas ações, reforçando o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de proteção social.