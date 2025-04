Alegre promove ações do Abril Verde com foco na segurança do trabalho

Durante todo o mês de abril, a Prefeitura de Alegre realiza a campanha Abril Verde, voltada à conscientização sobre a importância da saúde e segurança no ambiente de trabalho. A iniciativa destaca a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais como prioridade nas políticas públicas e nas práticas cotidianas da administração municipal.

A cor verde, que dá nome à campanha, simboliza vida, saúde e segurança — elementos fundamentais para garantir um ambiente de trabalho saudável, produtivo e digno para todos os servidores e trabalhadores do município.

Como parte das ações programadas, o Técnico de Segurança do Trabalho, em parceria com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio) da Prefeitura, promove o Dia de Conscientização sobre Prevenção de Acidentes e Saúde do Trabalhador. O evento contará com palestras, atividades informativas e ações educativas voltadas à prevenção e ao cuidado com o bem-estar dos colaboradores.

Além disso, a gestão municipal incentiva os servidores a participarem ativamente das iniciativas propostas. A Prefeitura reforça a importância de comparecer às palestras e treinamentos oferecidos, bem como de compartilhar informações sobre prevenção de acidentes nas redes sociais e em seus círculos de convivência.

Outro objetivo da campanha é valorizar as boas práticas implementadas por setores e servidores que colocam a segurança como prioridade. O diálogo entre colegas e o apoio mútuo no cumprimento das normas de segurança também são incentivados como forma de fortalecer a cultura de prevenção dentro do serviço público.