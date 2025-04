Alegre realiza Seminário em Valorização Rural nesta quinta (24)

A cidade de Alegre, no Espírito Santo, sedia nesta quarta-feira, 24 de abril, o 1º Seminário em Valorização do Meio Rural, um evento voltado especialmente para os produtores rurais da região. A iniciativa busca esclarecer direitos, apresentar políticas públicas e orientar os trabalhadores do campo sobre temas como aposentadoria rural, documentação e acesso a programas governamentais.

Promovido pela Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural (SEDER), o seminário acontecerá na ACISA, localizada na Rua Dr. Chacon, 212, com início às 13h. A programação começa com a recepção e inscrições a partir das 12h30.

Durante a tarde, os participantes contarão com palestras de representantes do Senar e da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), além da participação do especialista Vinícius Decottignies. O evento também terá uma roda de conversa, sorteios e será encerrado com um coffee break às 16h30.

Segundo a organização, o seminário é uma oportunidade para os produtores esclarecerem dúvidas e se atualizarem sobre seus direitos e deveres. “Nosso objetivo é levar conhecimento e fortalecer o campo com informação e acesso às políticas públicas”, destacou a SEDER.

A programação oficial é a seguinte:

12h30 – Inscrição e recepção

– Inscrição e recepção 13h – Abertura

– Abertura 13h30 – Palestra com Senar

– Palestra com Senar 14h30 – Palestra com SEFAZ

– Palestra com SEFAZ 15h – Palestra com Vinícius Decottignies

– Palestra com Vinícius Decottignies 15h30 – Roda de conversa

– Roda de conversa 16h – Sorteio e encerramento

– Sorteio e encerramento 16h30 – Coffee Break

O evento conta com o apoio de parceiros locais e promete oferecer não apenas conhecimento, mas também momentos de integração entre os produtores. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 99929-5344.