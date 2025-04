Alegre realiza seminário inédito para fortalecer o meio rural

A cidade de Alegre, no Sul do Espírito Santo, sediou na última quinta-feira (24) o I Seminário em Valorização do Meio Rural, iniciativa foi da Prefeitura por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural. Realizado no auditório da ACISA, o evento reuniu cerca de 80 produtores rurais do município e de regiões vizinhas.

Com início às 13h, o encontro teve como objetivo capacitar e orientar trabalhadores do campo, além de reconhecer a importância do setor rural para a economia local. A programação contou com palestras ministradas por representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e da Decottignies Advocacia, abordando temas como aposentadoria rural, regularização fiscal e direitos previdenciários e financeiros dos produtores.

O seminário também contou com a presença de autoridades locais e representantes de instituições ligadas ao setor agrícola, reforçando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento sustentável no campo.

Ao final das atividades, os participantes receberam certificados, participaram de sorteios de brindes e compartilharam um coffee break, promovendo o diálogo entre produtores, técnicos e gestores públicos.

De acordo com a Prefeitura, o seminário é o primeiro de uma série de ações planejadas para aproximar o poder público da realidade rural, ampliar o acesso à informação e valorizar os trabalhadores do campo.