Alegre recebe tecnologia 5G e amplia acesso à conexão ultrarrápida

A cidade de Alegre, localizada na região do Caparaó, já conta com a tecnologia 5G, que promete transformar a experiência dos usuários com internet móvel mais rápida, estável e com menor tempo de resposta.

Para desfrutar da nova tecnologia, é necessário que o aparelho seja compatível com o 5G e que o serviço esteja habilitado no plano da operadora de telefonia.

Com a liberação do 5G, Alegre dá mais um passo rumo à modernização, oferecendo mais qualidade e conectividade para a população.