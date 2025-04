Alerta de chuva: governador do ES pede que população “redobre” atenção

A previsão do tempo para esta sexta-feira (4) até domingo (6) indica chuvas intensas no Espírito Santo, especialmente nas regiões Sul, Serrana, Metropolitana e Caparaó.

Por causa do risco de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamento de rios, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), usou as suas redes sociais para alertar a população.

“Estamos monitorando a situação de perto e, caso as previsões se confirmem, tomaremos todas as providências necessárias para proteger a população”, escreveu Casagrande.



Em caso de emergência, a orientação é de que a população ligue para 193.

Veja o pronunciamento oficial: