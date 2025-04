Alerta prevê acumulados de 100 milímetros de chuva em Mimoso do Sul

A Defesa Civil de Mimoso do Sul informou, nesta sexta-feira (4), que o município pode ser atingido por altos volumes de chuva na parte da noite de hoje e madrugada deste sábado (5).

“A previsão de chuva forte durante a noite ela persiste, com acumulados podendo chegar a 100 milímetros, principalmente para aquela população em partes mais altas, próximo a encostas e também aquelas partes mais baixas, que podem ter alagamentos. A gente pode ter precipitações durante a noite, madrugada até a manhã de sábado (5)”, informou a Coordenação da Defesa Civil municipal por meio da rede social Instagram.

O comunicado foi feito ao lado do prefeito da cidade, Peter Costa (Republicanos), que também reforçou a necessidade do adiantamento de obras que são importantes para garantir a segurança da população em dias chuvosos.

