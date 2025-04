Alexandre Maitan é o entrevistado do ‘Jogo Aberto’ desta quinta (24)

O presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, vereador Alexandre Maitan (UB), será o convidado desta quinta-feira (24) no podcast “Jogo Aberto”, transmitido às 15 horas, ao vivo pelo canal do YouTube do portal AQUINOTICIAS.COM. A entrevista será conduzida pelos jornalistas Diórgenes Ribeiro e Flavio Cirillo.

Durante a conversa, Maitan deve abordar uma série de temas ligados ao Legislativo Municipal, incluindo os desafios e metas para sua gestão à frente da Câmara no biênio 2025-2026. Esta é a primeira vez que o parlamentar, que está em seu quinto mandato, assume a presidência da Casa.

Entre os compromissos destacados por Alexandre Maitan estão o fortalecimento da transparência, a ampliação da inclusão e o investimento em práticas sustentáveis. Segundo ele, a meta é manter a Câmara como referência em gestão pública no Espírito Santo.