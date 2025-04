Alfredo Chaves: espaços esportivos e sociais recebem novos bebedouros

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, adquiriu 10 novos bebedouros em inox que serão instalados em diversos equipamentos públicos. A ação tem como objetivo proporcionar mais conforto e bem-estar à população que utiliza os espaços esportivos e de atendimento social do município.

“Um investimento necessário, especialmente para quem frequenta os equipamentos esportivos da cidade. Esses novos bebedouros vão garantir mais comodidade para todos, tanto nos espaços de esporte quanto nos de assistência social.”, destacou o prefeito Hugo Luiz.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Paterlini, os equipamentos já começaram a ser instalados. “Foram instalados um bebedouro no ginásio de esportes municipal e dois na Praça Saudável, localizada ao lado do parque de exposições”, detalhou. Os demais, segundo ele, serão instalados nas quadras poliesportivas das comunidades de Sagrada Família, Macrina e Cachoeirinha, além de um no Estádio Municipal e outro no ginásio municipal.

Os três bebedouros restantes serão destinados à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, com instalação prevista no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atende crianças, adolescentes e idosos.

Onde terão novos bebedouros:

Ginásio de Esportes Municipal Antônio Grassi – 02

Quadra do bairro Macrina

Praça Saudável – bairro Portal dos Imigrantes

Quadra do bairro Cachoeirinha

Quadra de Sagrada Família

Estádio Municipal Carlos Soares Pinto

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Centro de Referência da Assistência Social (Cras)