Alunos da EJA de Guaçuí expõem museu de antiguidades

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Monsenhor Miguel de Sanctis, localizado no município de Guaçuí, promoveram, na última terça-feira (08), a exposição “Uma Jornada no Tempo”. A iniciativa transformou os corredores da unidade escolar em uma verdadeira viagem ao passado.

Por meio da valorização de suas vivências pessoais e familiares, como cartas, fotografias antigas, moedas fora de circulação, utensílios domésticos e eletrônicos de outras épocas, objetos ocuparam mesas e painéis, compondo um verdadeiro “museu vivo”. A professora de História, Lia Fernandes Nunes, conduziu o trabalho com foco nas transformações ocorridas ao longo dos anos.

“Para além do valor histórico dos objetos, a exposição proporcionou momentos de troca e emoção. A cada item apresentado, surgiam histórias, lembranças e sentimentos compartilhados pelos alunos. O resultado foi uma aula viva de História, em que o conteúdo sobre fontes históricas ganhou forma concreta e significado real”, destacou a professora Lia Fernandes Nunes.

Ela frisou ainda que mais do que ensinar conceitos, o projeto permitiu que os alunos se reconhecessem como parte ativa da história, compreendendo que ela também é feita dos registros do cotidiano, dos saberes populares e das memórias guardadas dentro de casa.

“Ao compartilhar seus objetos e suas histórias, os estudantes desenvolveram habilidades de observação, análise e interpretação, compreendendo como os vestígios do passado ajudam a entender os modos de vida, os costumes e a cultura de diferentes tempos”, explicou a docente.

Após percorrer toda a exposição, a estudante Dayane Soraia Santos Vale comentou: “Participar dessa aula foi muito especial para mim. Trouxe objetos antigos da minha família e me emocionei ao lembrar das histórias que vivi com eles. Aprendi que cada coisa guarda um pedaço do passado e que a História também é feita das nossas memórias.”