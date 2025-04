Alunos de Baixo Guandu usam matemática nos esportes

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Doutor Jones dos Santos Neves, localizada no município de Baixo Guandu, tem promovido, ao longo deste primeiro trimestre letivo, atividades esportivas integradas ao raciocínio lógico.

A proposta busca demonstrar, de maneira prática e lúdica, como os conceitos matemáticos estão presentes no dia a dia dos alunos — inclusive em partidas de futebol.

Sob a orientação dos professores de Educação Física, Wilson Salume Marino, e de Matemática, Flavio Antônio de Freitas, os estudantes calcularam a média de acertos de chutes ao gol, mediram a velocidade média da bola em um percurso de 10 metros e analisaram estatisticamente os passes realizados em duplas, considerando quantos conseguiam fazer sem deixar a bola cair. Os dados coletados estão sendo organizados em tabelas e analisados com o apoio de fórmulas matemáticas.

“Quando utilizamos situações do cotidiano, como uma partida de futebol, os estudantes conseguem perceber a presença dos conceitos matemáticos em atividades que fazem parte da rotina deles. Isso torna o aprendizado mais significativo e estimula o interesse pela disciplina”, explicou o professor Wilson Salume Marino.

Já segundo o professor Flavio Antônio de Freitas, a atividade contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio matemático, incluindo a análise e a interpretação de dados, além de incentivar o trabalho em equipe e a resolução de problemas.

“Com esse tipo de abordagem interdisciplinar, nossa escola reafirma seu compromisso com uma educação conectada à realidade dos estudantes, em que o aprendizado acontece de forma significativa e prazerosa. Afinal, como mostrou a atividade, aprender Matemática pode ser tão empolgante quanto marcar um gol”, destacou o docente de Matemática.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui