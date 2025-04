Anchieta abre inscrições para curso sobre política para jovens

Já estão abertas as inscrições para jovens de Anchieta que planejam aprender mais sobre a política. A Escola de Formação Política para Jovens é uma oferta da Casa dos Municípios, órgão da Assembleia Legislativa.

O programa é voltado para jovens a partir de 16 anos e A aula inaugural será realizada no dia 8 de maio, na Assembleia Legislativa do Estado (Ales). Haverá transporte para os participantes.

As aulas da formação serão quinzenais e o certificado será de 80 horas. Prazo final para inscrição é o dia 19 de abril.

Para participar, é necessário preencher o formulário clicando aqui neste link .

