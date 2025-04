Anchieta anuncia ponto facultativo nesta quinta-feira (17)

É Ponto facultativo em Anchieta nesta quinta-feira (17). Os serviços essenciais, como o Pronto Atendimento e o atendimento da Guarda Municipal continuam funcionando, mas as repartições públicas estarão fechadas.

Como na segunda-feira (21) é feriado nacional de Tiradentes, o expediente voltará totalmente ao normal na próxima terça-feira (22).

